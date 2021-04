“Não vai ser um jogo fácil”; titular na zaga, Bruno Méndez projeta estreia do Timão na Sul-Americana

O zagueiro Bruno Méndez, novo titular da defesa do Corinthians, falou em entrevista coletiva sobre a estreia do Timão na Copa Sul-Americana, fora de casa, contra o River Plate do Paraguai. “Eu acho que como todo time paraguaio é bastante duro, forte. Vai ser um jogo muito difícil para nós. Vão fechar bem as linhas. Não vai ser um jogo fácil na casa dos caras”.

O uruguaio também comentou sobre sua posição em campo. “(Prefiro) Como zagueiro, estou feliz de voltar à posição natural (depois de jogos na lateral direita e esquerda). Mais cômodo, mais contente. Falo muito com o Gil sobre posicionamento. Com respeito a ser volante, nunca joguei ali. Treinei com Mancini assim, mas com certa dificuldade. Prefiro de zagueiro. Mas, para jogar no Corinthians, se me colocam ali, vou jogar”.

O defensor também destacou estar contente pela oportunidade no time titular. “Feliz por essa oportunidade que professor me dá. A competição é muito difícil. Os times vão ser complicados. Estou feliz por ter essa chance em um time como Corinthians. Vou dar meu melhor sempre, deixar tudo cada jogo para poder seguir no time“, comentou.

Confira a lista de relacionados do Corinthians

Goleiros: Cássio, Guilherme e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas Piton

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil, Jemerson e João Victor

Meias: Camacho, Cantillo, Gabriel, Gabriel Pereira, Luan, Otero, Ramiro, Vitinho e Xavier

Atacantes: Cauê, Gustavo Silva, Jô e Léo Natel

River Plate do Paraguai e Corinthians entram em campo nessa quinta-feira (22), em Assunção, a partir das 21h30 (horário de Brasília).