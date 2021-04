Depois da derrota do Flamengo para o Vasco por 3 a 1 no Maracanã, nesta quinta-feira, em duelo válido pela 9ª rodada do Campeonato Carioca, o técnico Rogério Ceni reconheceu seu time abaixo do esperado.

“Em qualidade, sim (foi abaixo do esperado). Nós tivemos erros técnicos, simples, mas técnicamente hoje o time esteve abaixo, não desenvolvemos o que costumeiramente a gente joga”, disse o técnico.

Apesar do Flamengo ter dominado a posse de bola e ter acuado o Vasco em seu campo de defesa, o clube cruz-maltino aproveitou bem as oportunidades, especialmente em contra-ataques.

Ceni, porém, garantiu que o Flamengo não vai mudar seu estilo de jogo por conta disso.

“É uma tônica do jogo do Flamengo, ter mais posse de bola, finalizar mais. Nós temos que concentrar mais pra sofer menos contra-ataques. O Vasco teve duas chances no primeiro tempo, mas nós não vamos mudar nosso jeito de jogar. Esse é o jeito do Flamengo, ofensivo, agressivo, vamos tentar entender que o contra-ataque parte da hora da perda da bola. Temos que trabalhar pra que menos contra-ataques existam”.

Com o resultado, o Vasco quebra um tabu de 5 anos em clássicos contra o Flamengo. A equipe cruz-maltina ficou 17 partidas sem vencer o maior rival, com 8 derrotas e 9 empates neste período.