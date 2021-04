“Não vejo o menor sentido”; Sormani não se intimida e pega pesado com Holan

O Santos ainda não contratou um técnico desde a saída de Holan. O presidente Andrés Rueda toma bastante cuidado antes de fechar com um novo comandante. Vários nomes são cogitados nos bastidores. A ideia é trazer um treinador experiente, que saiba mesclar juventude com experiência e o principal: não ser muito caro.









O jornalista Fábio Sormani é conhecido por sempre se posicionar com alguma polêmica sobre alguns assuntos e dessa vez não foi diferente. O comentarista dos ‘Grupo Disney’ criticou bastante o argentino e argumentou o porque acha que foi a melhor saída ele ter pedido demissão.

“(…) Ele pede demissão e resolve o problema imenso do Santos. O desempenho do Santos na mão dele era sofrível. Em 12 partidas, só um jogo foi bom: em Buenos Aires, contra o San Lorenzo (pela primeira fase da Copa Libertadores da América). ‘Ah, não teve tempo para trabalhar’, mentira. Ficou com o elenco na mão duas semanas em Atibaia, interior de São Paulo (…)”, opinou o comentarista.

Sormani seguiu questionando o trabalho de Holan no Alvinegro Praiano e deu a entender que o técnico teve tempo suficiente para apresentar alguma coisa de bom, algo que não aconteceu desde a sua contratação, salvo o jogo contra os argentinos fora de casa.

“(…) Ele teve tempo para trabalhar. Além de ter tido tempo para trabalhar e não conseguido mostrar desempenho, ele era um técnico confuso. Não vejo o menor sentido o Santos jogar com um time reserva contra a Ponte Preta e o Novorizontino (…). Então, era um cara que não tinha planejamento. Passivo no banco de reservas, demorava para mexer no time e, quando mexia, mexia mal (…)”, opinou o jornalista.