‘Não vou ensinar ninguém a jogar bola’

Ídolo de clubes como Palmeiras e Cruzeiro, Alex iniciou nesta segunda-feira a sua carreira como treinador. O craque foi anunciado como técnico do time sub-20 do São Paulo e concedeu entrevista coletiva.

Durante a conversa com os repórteres, Alex deixou claro que não quer ser comparado com Rogério Ceni, que deixou os gramados e começou a carreira no time profissional, sem passar pelas categorias de base, algo que Alex está priorizando no início de trabalho.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Com o Rogério, ele traçou um caminho dele. Cada um faz um caminho, faz uma escolha. E eu sempre fui muito na segurança de fazer as coisas da melhor maneira possível. E olhando o desenvolvimento. Hoje é 5 de abril, fizemos uma pesquisa rápida aí, devem ter caído já pra mais de dez treinadores, né? Inclusive, hoje caiu o Jair Ventura, que estava sendo exaltado por livrar o Sport da segunda divisão”.

“Então, na verdade, eu fiz uma série de estudos, uma série de conversas que eu não quero ser treinador por dois, três meses, eu quero ser treinador de maneira consistente, como eu tive a minha carreira enquanto jogador para que eu tenha essa consistência. Eu preciso de mínimo de segurança pra que eu possa desenvolver as minhas ideias”.

play 0:49 No lance da expulsão, Djaló pegou com as mãos uma bola que saiu pela lateral e pertencia ao PSG. Neymar foi tentar retomá-la e empurrou o português, que caiu no chão. O árbitro, então, mostrou o 2º amarelo ao camisa 10 e o expulsou da partida.

Alex explicou ainda como será o seu trabalho como treinador. O craque deixou claro que não ensinará nenhum atleta a jogar futebol, mas que terá um olhar humanizado para o atleta de base, sem a necessidade de trabalhar apenas a parte tática ou técnica do jogo.

“A minha ideia é desenvolver o jogador. Não vou ensinar ninguém a jogar futebol, até porque se o menino está na sub-20 do São Paulo, ele já passou por muita coisa e ele tem a situação dele bem definida. Normalmente, um jogador de sub-20 de um de um clube grande como o São Paulo já tem uma situação contratual definida, já tem planos definidos. Então, o que eu posso fazer é não atrapalhá-lo. Tentar ajudar pra que ele tenha o desenvolvimento um pouco mais acelerado e numa troca poder passar pra ele algumas situações que de repente o ajude, eu acho que isso é o é o meu trabalho nesse momento”, finalizou o novo treinador.