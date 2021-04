Com mais de 25 milhões de seguidores só no Instagram, Isis Valverde rebateu as críticas que recebe do público sobre sua aparência. A atriz falou sobre os internautas que querem opinar sobre sua pele e seu cabelo, por exemplo. “Não vou ficar sofrendo sem dormir por causa disso”, declarou a intérprete de Betina na novela Amor de Mãe.

Irritada com a pressão estética imposta pela sociedade às mulheres, Isis disse que é melhor ignorar comentários desnecessários e focar naquilo que é mais importante em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, no jornal O Globo.

“Vivemos isso todos os dias, mas basta você educar seu ouvido e escutar o que realmente é importante. Uma coisa é a pessoa falar: ‘Você está muito acima do peso, pode ter problema de coração’. Isso é uma coisa para escutar. Assim como nem sempre é bom estar abaixo do peso, você pode ter problema de saúde também”, afirmou ela.

“Tem gente que fala: ‘Seu cabelo está seco’. Claro, não tenho tempo para hidratar. ‘Ah, você está com melasma’, eu falo: ‘Lógico, tive filho’. Não vou ficar sofrendo sem dormir por causa disso. E daí?”, defendeu a artista.

“A criação que recebi do meu pai e da minha mãe me deu estrutura psicológica. Quando eu ia cair nas armadilhas, que são muito comuns, eles me tiravam. Tem que dar ouvido para a coisa certa porque falar até papagaio fala”, explicou a atriz que dá vida à enfermeira na novela das nove da Globo.

Em seu perfil no Instagram, a funcionária da Globo costuma compartilhar momentos leves do seu dia a dia e prefere se afastar de discussões acaloradas com haters.

“No início, estava bem assim [de postar coisas importantes]. Agora, é o que estou sentindo, ponto. Não fico muito discutindo, porque internet é terra de ninguém. Vai ter muita gente legal, mas também gente louca. É um faroeste. A galera sempre armada para fazer o primeiro tiro. Eu aprendi isso, saber como se locomover ali”, comentou.

“Não fazendo aquela [linha] em cima do muro, mas também não sou obrigada a me posicionar sobre tudo. E também tenho uma equipe maravilhosa, que checa a melhor forma de dizer algo, neste momento difícil, em que as pessoas estão tão sensíveis. Estou sempre entendendo onde piso”, finalizou a estrela de 34 anos.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e confira o nosso boletim diário com os principais destaques do dia