J. B. Oliveira, o Boninho, está curtindo a Prova do Líder mais que os próprios participantes do BBB21. De sua casa, o diretor acompanhou a disputa de resistência durante a madrugada e publicou vídeos dançando as músicas da atividade. “A prova é de resistência, eu não vou parar”, afirmou ele.

Boninho iniciou a série de vídeos avisando que iria deixar a prova rolar e só desclassificaria alguém que estivesse passando dos limites para se beneficiar. “A prova é uma brincadeira, para de procurar pelo em ovo. Se exagerar, a gente vai eliminar”, falou aos seguidores e telespectadores.

“A gente dá moleza, mas nem tanto. Um já sentou, o outro lá, o Bastião, reclamou de dor no pé. Fora também”, ironizou ele, se referindo a Fiuk e Caio Afiune. “A gente está olhando, a prova é raiz”, assegurou.

Em seguida, o diretor começou a postar diversos vídeos com filtros diferentes, dançando as músicas que tocavam na prova. “Olha aí, eu ia ficar a noite inteira. Ninguém ia parar, essa era minha tranquilo”, disse ele, dançando ao som de Barões da Pisadinha, por volta das 2h.

“Axé agora, olha aí! Vem neném, neném, vem”, cantou ele, usando um filtro, ao ouvir a música Vem, Neném, do Harmonia do Samba. “Eu não vou parar, não, viu”, continuou ele, que também curtiu reggae e música eletrônica. “Um pouco mais de seis horas de prova, já amanheceu”, mostrou Boninho.

Confira:

o boninho descobriu os filtros do instagram KKKKKKKJK#provadolíder sarah shippa sariette fiuk eliminado o caio fiuk e caio sarah no mesa redonda pic.twitter.com/jvDgJ17Tx0

— BBB21 (@enqbbb21) April 2, 2021

