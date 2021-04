Naressi entra para história com primeiro gol oficial do Ceará em jogo internacional; meia-cancha Alvinegra tem 8 nomes na disputa

Na última quarta-feira (21), o Ceará deu seu pontapé inicial na Copa Sul-Americana diante do Jorge Wilstermann-BOL com vitória por 3 a 1. O placar foi aberto pelo Vozão com gol de Pedro Naressi, que está em Porangabuçu desde 2020. O meio-campista, que marcou dois gols em 14 jogos pelo Alvinegro na temporada passada, entrou para a história do Ceará ao fazer o primeiro gol do clube em um jogo oficial contra um time estrangeiro.









“Sensação única na minha vida. Muito feliz pelo gol, ainda mais porque conseguimos a vitória. A gente sabe que é difícil, um grupo que classifica só um é extremamente importante começar com o pé direito”, comentou Naressi. O jogador ganhou a chance de ser titular na estreia do Vozão na competição continental com os afastamentos de Oliveira e Fernando Sobral.

A meia-cancha do Gigante Alvinegro está disputada nesta temporada. O técnico Guto Ferreira assiste a disputa por uma vaga que tem 7 concorrentes, além de Naressi: Charles, Fabinho, Sobral, Geovane, Marthã, William Oliveira e Oliveira. O jogador do gol inaugural do Vozão na Sul-Americana pontuou: “A gente sabe que são muitas competições, jogos, e quem entrar vai dar conta do recado. É uma dor de cabeça boa para o Guto, todo mundo que entra vai bem”.

Guto Ferreira escalou o Ceará para o duelo contra o time boliviano, com a mesma formação que o Time do Povo entrou para o jogo diante do Sampaio Corrêa, no domingo (18), pela Copa do Nordeste. O treinador falou sobre o resultado do Vovô na primeira partida da Copa Sul-Americana:

“Acho que vencer sempre traz coisas positivas. Importante que vencemos mais uma em sequência, acredito que seja a quinta, infelizmente tomamos um gol depois de quatro partidas sem tomar gol. Nem por isso o sistema defensivo cedeu tanto espaço, foi uma atuação muito boa, foi um vacilo em um escanteio que ocasionou o pênalti. Tudo isso traz confiança, agora é administrar porque temos uma semifinal difícil contra uma equipe que está crescendo. É uma final para a gente. Depois não para, tem viagem para a Argentina. Vamos descansar os jogadores e escalar os melhores 11 que possam manter qualidade e intensidade que a equipe vem apresentando”, detalhou Guto.

O próximo compromisso do Ceará é na disputa da semifinal da Copa do Nordeste contra o Vitória, no sábado (24), na Arena Castelão. O Gigante Alvinegro volta a jogar a Sul-Americana no dia 27 de abril, contra o Arsenal, na Argentina, pela segunda rodada da competição.