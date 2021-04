Narrador da Globo dispara contra ministro da Economia Paulo Guedes após declaração sobre o Fies

Everaldo Marques, narrador do Grupo Globo, desabafou nesta sexta-feira sobre o posicionamento do ministro da Economia Paulo Guedes. Em reunião, Guedes minimizou a importância do programa de financiamento e inserção de estudantes de baixa renda em universidades particulares. No Twitter, o jornalista criticou a postura do político.

– Teve uma bolsa do governo, o Fies, uma bolsa pra todo mundo. […] O porteiro do meu prédio virou pra mim e falou: ‘Eu tô muito preocupado’. Eu disse: ‘O que houve?’ Ele disse: ‘Meu filho passou na universidade’. Eu: ‘Ué, mas você não tá feliz por quê? Ele: ‘[Meu filho] tirou 0 na prova. Tirou 0 em todas as provas. Recebi um negócio financiado escrito ‘parabéns seu filho tirou…’ Aí tinha um espaço pra preencher… e lá 0. Seu filho tirou 0 e acaba de se ingressar na nossa escola. Estamos muito felizes – disse Paulo Guedes.

Nas redes sociais, Everaldo marques comentou o caso e não poupou o ministro.

– Meu mais sincero v*** ao Caco Antibes da terceira idade. Assinado: o filho do zelador e da doméstica – publicou o narrador.