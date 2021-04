Nas redes sociais, Caixa responde críticas pelas negativas do Auxílio

O Governo Federal já começou os pagamentos do novo Auxílio Emergencial. Mas muita gente está alegando que se encaixa nas exigências e não teve a aprovação no cadastro. Boa parte dessas pessoas está indo nas redes sociais da Caixa Econômica Federal para reclamar com o banco.

Nesta segunda-feira (19), o banco decidiu responder as críticas. De acordo com eles, a Caixa não tem nenhuma relação com o processo de escolha de quem recebe e de quem não recebe o Auxílio. Ainda segundo eles, o órgão que faz isso é o Dataprev.

“A DATAPREV é a responsável por fazer os cruzamentos de informações para definir quem tem direito ao recebimento do Auxílio Emergencial 2021”, diz a mensagem que o banco está enviando para todos os internautas que estão criticando a Caixa neste momento.

De acordo com as regras do pagamento do Auxílio Emergencial, quem faz a escolha de quem recebe ou não é de fato o Dataprev. Nessa equação, o papel da Caixa Econômica é tão e somente repassar o dinheiro para as pessoas que tiveram a aprovação do Dataprev.

A Caixa disse que está realizando uma grande operação para fazer esses pagamentos. Essa operação inclui a tentativa de diminuir as filas e até escalonar os dias dos saques de cada um dos grupos. Mas de fato, não são eles que fazem essa seleção.

E o que diz o Dataprev?

O grande problema é que boa parte das pessoas que tiveram uma negativa não estão conseguindo descobrir uma resposta. Muitas delas estão indo reclamar nas redes sociais da Caixa justamente porque não estão encontrando outro canal de comunicação neste momento.

Aliás, muitos deles também estão indo até as redes sociais do Dataprev para tentar obter essas explicações. Mas o fato é que o órgão não costuma responder. De modo geral, eles só dizem que estão fazendo uma espécie de pente fino para tentar acabar com injustiças no pagamento do Auxílio Emergencial.

Como cada caso é um caso, entende-se que cada pessoa tem o seu próprio motivo para não receber o Auxílio Emergencial. Talvez a melhor opção seja mesmo ligar para o número 111 para tentar obter algum tipo de resposta. Esse é um dos canais oficiais do Auxílio Emergencial.

Auxílio Emergencial

O Governo Federal começou os pagamentos do novo Auxílio Emergencial ainda no último dia 6 de abril. Na ocasião, apenas os informais que nasceram em janeiro receberam. De lá para cá, vários outros grupos já receberam essa primeira parcela.

Isso inclui também os beneficiários do programa Bolsa Família. De acordo com informações da própria Caixa Econômica Federal, os pagamentos para esse grupo começaram no último dia 16 deste mês. Esse pagamento da primeira parcela segue portanto até o próximo dia 30 de abril.

O Governo está pagando quatro parcelas desse novo Auxílio. Mas o Ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que esse período de tempo de pagamento pode aumentar. Tudo vai depender portanto do desenrolar da pandemia no Brasil. Os valores desse novo programa variam entre R$ 150 e R$ 375.