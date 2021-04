NASA adia 1º voo da Ingenuity por problemas técnicos

A NASA comunicou, neste final de semana, o adiamento do 1º voo do helicóptero Ingenuity em Marte. O robô voaria ontem (11), mas por problemas técnicos o teste foi postergado para a próxima quarta-feira (14).

A Agência Espacial Norte-Americana explicou que na sexta-feira (9), durante ensaios de giros em alta rotação dos rotores, o timer acabou expirando mais cedo do que o esperado. Chamado de “watchdog”, esse cronômetro supervisiona a sequência de comandos e alerta sobre problemas potenciais com o drone.

“Isso (o problema) ocorreu quando ele (Ingenuity) estava tentando fazer a transição do computador de voo do modo ‘pré-voo’ para o modo ‘voo’. O helicóptero está seguro, saudável e comunicou sua telemetria para a Terra”, argumentou a NASA.

#MarsHelicopter 1st flight attempt delayed to no earlier than April 14 During the high-speed spin test, the sequence ended early during the transition from “preflight” to “flight” mode. The helicopter is safe & healthy. The team is diagnosing the issue. https://t.co/ysnZzKR7qM pic.twitter.com/lP3NrIvGBs — NASA JPL (@NASAJPL) April 10, 2021

Os procedimentos estão sendo revisados pela equipe técnica e todo o teste de voo será reprogramado. O órgão pontuou que a expectativa é que o robô faça a primeira viagem aérea no máximo até quarta-feira.

Antes da falha técnica, o Laboratório de Propulsão à Jato (JPL, em inglês) da NASA divulgou imagens da rotação das hélices do Ingenuity. De acordo com os especialistas, as lâminas do drone atingiram 50 rpm nos ensaios. O vídeo de baixa resolução foi divulgado no Twitter do JPL na última sexta-feira.

??Wiggle, wiggle, wiggle ?? With just a little bit of swing, the #MarsHelicopter has moved its blades & spun to 50 rpm in preparation for first flight! Takeoff is slated for April 11, with confirmation expected overnight into April 12 for us Earthlings. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/EpDZymjP13 — NASA JPL (@NASAJPL) April 9, 2021

Voos do helicóptero

O primeiro teste será realizado em uma região chamada Van Zyl Overlook, que possibilitará uma boa visão do aeródromo que foi escolhido pela equipe da Missão Mars. Ao todo, serão realizados 5 voos, contando com esse inicial.

A ideia do JPL é verificar a capacidade do equipamento de realizar uma viagem aérea no território marciano. Além disso, a Agência Espacial dos Estados Unidos pretende capturar fotos, sons e vídeos do Planeta Vermelho. Os registros serão inéditos para a ciência mundial, já que boa parte do ambiente de Marte ainda é um mistério para os pesquisadores.

O evento é puramente conceitual e, caso seja bem-sucedido, dará uma excelente perspectiva para missões futuras. Um bom desempenho do Ingenuity pode definir novos projetos de drones para explorar Marte ainda mais.