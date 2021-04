NASA aprova projeto composto por ‘enxame’ de espaçonaves em Vênus

A NASA anunciou o financiamento de um projeto composto por pequenas espaçonaves para o estudo da atmosfera de Vênus, visando uma possível missão futura. A ideia é enviar a partir de um orbiter um “enxame” de sensores ultraleves miniaturizados, liberados no espaço aéreo do planeta, o qual atuará como um corpo passivo à deriva descrito como uma “pipa de alta tecnologia” para o levantamento de informações sobre o estado dinâmico e composição das camadas de nuvens.

Chamado de Lofted Environmental and Atmospheric Venus Sensors (LEAVES), ele foi desenvolvido por Jeffrey Balcerski, do Instituto Aeroespacial de Ohio e deve representar uma alternativa de menor custo e risco para trazer dados valiosos sobre atmosferas planetárias, em especial em locais de difíceis observações com técnicas remotas no Sistema Solar.

Após a entrada, os sensores de massa aproximada de apenas 130 gramas ficarão em atividade durante um período de 9 horas e poderão captar elementos químicos, e posteriormente relatar suas descobertas para a “nave mãe”. A maior expectativa é a de revelar se existem nuvens de vida microbiana. Após esse processo, é esperado que eles continuem a adentrar o planeta para fornecer mais leituras, até serem destruídos pelo ambiente ácido, rico em enxofre.

‘Enxame’ de robôs poderá estudar a atmosfera de VênusFonte: NASA/Reprodução

A aprovação do projeto faz parte de um programa específico da agência recentemente anunciado, denominado NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC). Ele selecionou, com base em viabilidade técnica, conceitos inovadores de tecnologia para a exploração do Universo e fornece apoio financeiro para estimular o desenvolvimento de possíveis futuras missões.

“A criatividade é a chave para a exploração futura do espaço e a promoção de ideias revolucionárias, que hoje podem parecer sonhadoras, nos preparará para novas missões e novas abordagens nas próximas décadas”, disse Jim Reuter, diretor da iniciativa em comunicado da NASA.

Caso o conceito apresentado passe para uma fase mais avançada do programa, ele testará simulações para seu aprimoramento antes de ser, de fato, enviado à Vênus. Vale destacar que nem todas as propostas necessariamente serão continuadas pela agência.