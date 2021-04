NASA: como acompnhar o 1º voo do Ingenuity em Marte

Depois de muita espera, o helicóptero Ingenuity finalmente levantará voo em Marte neste domingo (11). O primeiro teste será realizado em uma região chamada Van Zyl Overlook, que possibilitará uma boa visão do aeródromo que foi escolhido pela equipe da Missão Mars.

Ao todo, serão executados 5 voos, contando com esse inicial. A ideia do Jet Propulsion Laboratory (JPL), da NASA, é verificar a capacidade do equipamento de realizar uma viagem aérea no território marciano.

O objetivo da empreitada é capturar fotos, som e vídeos do planeta. Os registros serão inéditos para a ciência mundial, já que boa parte do ambiente de Marte ainda é um mistério para os pesquisadores.

O evento é puramente conceitual e, caso seja bem-sucedido, dará uma excelente perspectiva para missões futuras. Um bom desempenho do Ingenuity pode definir novos projetos de drones para explorar ainda mais o Planeta Vermelho.

Como acompanhar o voo da Ingenuity

O voo do Ingenuity não terá transmissão com imagens ao vivo do drone em si, porém, a NASA fará uma live especial para confirmar os passos da decolagem e pouso. Se o helicóptero alçar voo no domingo, a live da Agência Espacial terá especialistas para comentar a operação e analisar todos os dados e detalhes.

A transmissão será realizada no aplicativo da NASA, no site e nos canais do YouTube e Facebook. Apesar da possibilidade de ver os comentários e análises dos técnicos, o streaming será realizado em um horário bastante diferenciado: segunda-feira (12), por volta das 4h30 (horário de Brasília). Veja a transmissão no vídeo abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=ND7YO715QOE

Outra live de comentários está programada para acontecer um pouco mais tarde, por volta do meio-dia da próxima segunda-feira.