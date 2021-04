NASA revela foto de ‘dunas azuis’ na superfície de Marte

Na última quinta-feira (8), a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (NASA) publicou uma belíssima nova imagem da superfície de Marte. O registro mostra o que parecem ser dunas “tingidas” em um azul brilhante, promovendo um visual um tanto quanto curioso.

Chamada de “Dunas Azuis no Planeta Vermelho”, a imagem é uma composição digital de diversos arquivos obtidos pelo Sistema de Imagem de Emissão Térmica (THEMIS), equipado no orbitador Mars Odyssey, entre dezembro de 2002 e novembro de 2004. As cores exóticas, contudo, possuem um significado com grande valor científico.

Na imagem, as cores são sintéticas e servem para indicar visualmente os níveis de temperatura nas dunas marcianas, com as tonalidades azuladas representando as regiões mais frias e os tons avermelhados indicando as áreas mais quentes. A NASA comentou o registro: “um mar de dunas escuras, esculpidas pelo vento em longas linhas, circunda a calota polar norte de Marte e cobre uma área tão grande quanto o Texas.”

Dunas em Marte. (Fonte: NASA / JPL-Caltech / ASU via Futurism / Reprodução)Fonte: NASA, JPL-Caltech e ASU via Futurism

Segundo a publicação oficial, o registro é parte de um conjunto especial de imagens que celebram o 20º aniversário da Odyssey, a primeira espaçonave em Marte. Em um comunicado, a cientista assistente no projeto do orbitador, Laura Kerber, ressaltou o valor da imagem: “É difícil exagerar como o mapa global THEMIS preencheu lacunas em nosso conhecimento.”