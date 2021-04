Nasce filha de Fábio Assunção e Ana Verena; veja fotos de Alana Ayo

Nasceu a filha de Fábio Assunção. Batizada de Alana Ayo, a menina é fruto do casamento do ator de 49 anos com a mulher, Ana Verena. Após o parto, os dois compartilharam com os fãs imagens da família com a recém-nascida. O bebê nasceu no fim da noite da última terça-feira. A família, porém, só divulgou a informação nesta quarta.