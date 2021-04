Nascem Pedro e João, os filhos gêmeos dos jornalistas André Rizek e Andréia Sadi

Os filhos gêmeos do apresentador esportivo André Rizek, do SporTV, com a jornalista Andréia Sadi, do Grupo Globo, nasceram, na manhã desta quarta-feira. Aguardados por colegas jornalistas e pelo público, João e Pedro chegaram sendo anunciados por Gabriela Moreira, no “Seleção SporTV”. Sadi passa bem, assim como os recém-nascidos, segundo ela.

+ Veja a tabela de jogos da fase final da Liga dos Campeões

– A mamãe passa bem. O papai está feliz. Eles são lindos, estou aqui com a foto. Pedro nasceu primeiro e em seguida veio o João – disse Natuza Neri, no “Estúdio I”, no Globo News. Quem também participou do momento especial foi a jornalista Gabriela Moreira, que apresentava o “Seleção SporTV” – atração de Rizek.

– Eles nasceram pela manhã, passam muito bem, a Andréia passa bem. O pai está assistindo a gente e imagino que esteja muito bem. 2.800 Kg e 3.155 Kg são os pesos das crianças. Nascem no dia 7 de abril, Dia do Jornalista. Nossa profissão tão machucada nos dias de hoje e tão importante. Nossa profissão resiste e se multiplica.

A jornalista, de 33 anos, esteve no programa da Globo “Mais Você”, nesta semana, e contou como foi seu primeiro encontro com André, de 45 anos. Os dois começaram a namorar em setembro de 2019 e se casaram meses depois. Desde março de 2020, no começo da pandemia, eles resolveram morar juntos.