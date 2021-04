Nascemos com déficit de álcool no sangue? Consultor de filme do Oscar nega

O psiquiatra norueguês Finn Skårderud desmentiu, nesta segunda-feira (26), que os seres humanos nascem com um déficit de 0,5g de álcool no sangue. O especialista, que supostamente inspirou o filme Druk: Mais uma Rodada, vencedor da premiação de Melhor Filme Internacional no Oscar neste domingo (25), era apontado como autor da teoria.

Skårderud chamou a hipótese de “fake news” e explicou que nunca disse que temos deficiência de álcool na corrente sanguínea. Essa formulação vinha sendo utilizada por leigos como uma das possíveis explicações para o alcoolismo.

De acordo com o psiquiatra, a mentira surgiu de uma “leitura seletiva” do prefácio que ele escreveu para a tradução norueguesa de Os efeitos psicológicos do vinho, livro escrito em 1881 pelo escritor italiano Edmondo de Amicis.

“Na primeira página escrevi que após uma taça ou duas taças, sim, a vida é muito boa, pensamos que talvez tenhamos nascido com um déficit de 0,5g”, disse em entrevista para a rádio NRK, da Noruega. “Mas, no parágrafo seguinte, eu rejeito a teoria”, completou.

O médico relatou certo incômodo com a teoria falsa, já que ele lida com pessoas que possuem dependência. Segundo ele, ser atribuído como autor de uma hipótese assim o deixava desconfortável principalmente com os familiares de seus pacientes.

Do outro lado, foi justamente essa “fama” que chamou a atenção do diretor compatriota Thomas Vinterberg. Vinterberg dirigiu Druk: Mais uma Rodada, que conta sobre um grupo de professores que decide viver com um pouco de álcool no sangue para testar o efeito disso no aumento da felicidade. Skårderud foi consultor do longa-metragem premiado.