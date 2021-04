Náutico vence e segue 100% no Pernambucano; Avaí bate o Joinville

O Náutico tomou um susto, mas coroou o aniversário de 120 anos com mais uma vitória. Nesta quarta-feira, o Timbu celebrou a data especial com um triunfo por 3 a 2 sobre o Salgueiro, no Cornélio de Barros, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano.

No primeiro tempo, o Alvirrubro abriu 2 a 0 com dois gols do atacante Erick. Na segunda etapa, os donos da casa buscaram o empate com Tarcísio e Felipe Baiano, mas a equipe do técnico Hélio dos Anjos voltou a estar em vantagem com pênalti convertido por Kieza. No fim, o zagueiro Camutanga ainda foi expulso.

Com o resultado, o Náutico continua com 100% de aproveitamento na temporada. Com 15 pontos conquistados, o Timbu lidera o Estadual. Já o Salgueiro, que disputou apenas três partidas, está na quinta colocação com seis pontos.