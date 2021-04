NCIS, Blue Bloods e mais: CBS anuncia 5 renovações de séries

A CBS anunciou, nesta quinta-feira (15), que renovou 5 séries de sua grade de programação. Entre os destaques estão Blue Bloods, que seguirá para sua 12ª temporada; S.W.A.T, que caminha para a 5ª temporada, e NCIS, que terá uma 19ª temporada.

Apesar de todas as renovações, a emissora não divulgou as datas exatas de estreias. A expectativa, porém, é de que tudo seja lançado na janela entre este ano e 2022.

O “pacotão” de novas seasons ainda conta com Bull (4ª temporada) e Magnum P.I (4ª temporada). Anteriormente, programas como Young Sheldon, The Equalizer e The Neighborhood já haviam recebido confirmações de novas temporadas.

Além das continuações, a CBS aproveitou a ocasião para falar sobre um novo spin-off: FBI International. A nova produção será a 3ª da franquia, que já possui FBI e FBI: Most Wanted. A promessa é de que a novidade será apresentada durante um crossover.

Por outro lado, em fevereiro, o canal anunciou o cancelamento das séries NCIS: New Orleans e Mom. Enquanto a primeira teve 7 temporadas, a segunda será encerrada em maio em sua 8ª temporada.