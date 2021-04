NCIS: Los Angeles – série é renovada para 13ª temporada

Os fãs de NCIS: Los Angeles podem comemorar! Uma 13ª temporada da série foi confirmada pelo canal CBS. Ausente no pacote de renovações em massa do canal, a produção conta com o retorno dos protagonistas LL Cool J e Chris O’Donnell e do showrunner, R. Scott Gemmill.

Renovação de NCIS: LA

Fonte: CBS/DivulgaçãoFonte: CBS/Divulgação

Segundo o site Deadline, NCIS: Los Angeles ficou de fora do grande anúncio de renovações da CBS porque alguns detalhes ainda não tinham sido acertados.

A série continua sendo um dos maiores sucessos do canal. O seu mais recente episódio, transmitido no início de abril, teve uma média de 5.6 milhões de telespectadores.

Entre os 14 dramas originais da CBS, NCIS: LA está em 4ª lugar entre os programas mais assistidos, perdendo para The Equalizer, FBI e NCIS.

NCIS: Hawaii

Fonte: CBS/DivulgaçãoFonte: CBS/Divulgação

Além da renovação do spin-off de Los Angeles, a franquia ganhará um novo seriado, o NCIS: Hawaii, o primeiro com uma protagonista feminina. A série irá preencher o vazio deixado por NCIS: New Orleans, que encerra sua história após 7 temporadas.

O seriado acompanhará a primeira agente mulher a comandar a NCIS, enquanto tenta balancear sua vida pessoal com investigações envolvendo militares, segurança nacional e outros mistérios do Havaí.

Após uma pequena pausa na transmissão de novos episódios, NCIS: Los Angeles retoma para a sua 12ª temporada em 2 de maio no canal CBS.