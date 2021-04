Nego do Borel é intimado a depor sobre denúncias de agressão a ex-namoradas · .

Nego do Borel foi intimado pela delegada Gabriela Gomes Raymundo, do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, do Rio de Janeiro, a depor esta semana sobre as denúncias de agressão à ex-namorada Swellen Sauer e à ex-noiva, a influenciadora digital Duda Reis. Ele deve comparecer à DEAM de Jacarepaguá nos próximos dias.

O funkeiro já deveria ter prestado depoimento à polícia, mas atrasou o processo viajando para Dubai durante as investigações, na tentativa de abafar o caso, segundo o jornal Extra. Duda o acusou de estupro de vulnerável, ameaça com faca, injúria e lesão corporal. Ela revelou que ele batia nela e ameaçou matar sua família.

Em entrevista ao Fantástico, em 17 de janeiro de 2021, a modelo explicou que não conseguia falar sobre os crimes por estar em uma relação abusiva. As agressões também eram verbais segundo ela. “Era ‘vai tomar naquele lugar’, ‘vai se…’, ‘vagabunda’. Coisas assim. Era confuso, porque ao mesmo tempo que ele gostava de mim, da minha pessoa magra, ele criticava. Eu me sentia muito mal. Era uma violência muito silenciosa. Mexia muito com a minha autoestima”, analisou.

Nego do Borel não admitiu nenhuma das acusações. “Eu não fiz isso. Estupro é uma coisa séria, o que ela está falando é uma mentira. Não houve sexo sem consentimento”, alegou o cantor. “Não a ameacei com uma faca. Não diminuía ela como mulher, sempre fui amigo da Duda. Falava que ela era linda e bonita”, justificou ele.

Swellen Sauer também o denunciou por injúria, além de lesão corporal e tentativa de feminicídio. Ela afirmou, por meio de uma postagem no Facebook, que foi agredida com soco na costela e também que o cantor tentou enforcá-la com um carregador de celular, ambas situações ocorridas em 2013, quando eles namoravam.

