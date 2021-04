Negociação de Gustavo Gómez com o Flamengo é exposta por André Cury: “Faltavam detalhes”

Com toda a certeza, uma das contratações que mais agradou o torcedor do Palmeiras nos últimos anos foi a de Gustavo Gómez, que chegou após uma passagem pelo Milan. As atuações com uma enorme regularidade chamaram a atenção, fazendo com que o zagueiro se tornasse uma referência no elenco.









Desde que chegou, em meados de julho de 2018, já entrou em campo 118 vezes, anotando 15 gols, número considerado expressivo se tratando de um defensor. A liderança também é um dos fatores que mais é exaltado nos bastidores alviverdes.

Porém, antes mesmo de chegar ao Palestra Itália, o gringo chegou a negociar com o Flamengo, que acabou descartando a contratação, abrindo as portas para o empresário André Cury oferecê-lo ao Verdão, que assinou contrato de empréstimo na época.

Gómez sempre é exaltado pelos torcedores do Palmeiras – Foto: Fernando Alves/AGIF.



“Gustavo Gómez era do Flamengo, faltavam detalhes. Um dia eu liguei para o Fred Luz (ex-diretor executivo do clube carioca) pra resolver a situação e ele me falou: “Esse jogador não interessa mais”, aí eu ofereci o jogador para o Palmeiras”, informou o representante do paraguaio.

Até o momento, desde que chegou ao clube, já conquistou 4 títulos, sendo titular em todos eles: Libertadores, em 2020; Paulistão, em 2020; Copa do Brasil, em 2020, além do Brasileirão em 2018. A meta é aumentar essa quantia com a Recopa, já que o Palmeiras tem a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 2 a 1.