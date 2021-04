Negociação por Bochecha ‘trava’ e atleta ficará no Juventude; Coritiba segue de olho no mercado da bola

Depois de mais de um mês de restrições, o Campeonato Paranaense poderá ter o seu ritmo normal retomado, já que a Prefeitura da cidade de Curitiba voltará a liberar os jogos de futebol nos estádio da capital. O vereador Pier Petruzziello (PTB) publicou em seu Twitter na manhã dessa quarta-feira (14) a notícia que anima a torcida do Coritiba.

No mercado da bola, o Coxa ainda não tem o elenco totalmente fechado para a sequência da Copa do Brasil, Campeonato Paranaense e Campeonato Brasileiro da Série B. Por isso, fez uma consulta ao Juventude pelo volante Gustavo Bochecha. O jogador se animou com a possibilidade de reforçar o Coritiba.

Porém, segundo a informação do repórter Bruno Mucke, da Rádio Caxias, a negociação travou após as partes não chegarem a um acordo. Uma troca de atletas foi descartada e o Coritiba, que anteriormente gostaria de contar com o jogador por empréstimo, não pagará para ter o jogador na temporada de 2021.

Fernando Alves/AGIF



Dessa forma, o técnico Gustavo Morínigo segue com os seguintes volantes no elenco: Willian Farias, Val, Jhony, Matheus Sales, Matheus Bueno e Bernardo. No jogo contra o Operário, pela Copa do Brasil, Willian Farias e Val foram os volantes titulares, um indicativo de que estão a frente na hierarquia.

Já no duelo contra o próprio Fantasma válido pelo Campeonato Paranaense, onde os reservas estiveram em campo, Matheus Bueno e Matheus Sales ganharam minutos no meio de campo do Coritiba.