Negociações avançam e Tiago Nunes é o novo técnico do Grêmio; detalhes separam o anúncio oficial, diz ESPN

Após demitir o técnico Renato Portaluppi, o Grêmio agiu rápido e já confirmou seu novo comandante para o decorrer da temporada. Segundo apurou a ESPN Brasil, na última segunda-feira (19), Tiago Nunes já tem tudo afinado com a diretoria tricolor, como bases salariais e termos de contrato, restando apenas alguns últimos detalhes.









Para oficializar o reforço, o Imortal ainda aguarda uma outra negociação ser finalizada antes. Isso porque a equipe de Porto Alegre quer primeiro anunciar seu novo vice de futebol, de forma que conclua e aprove o acerto com o novo treinador.

Até o momento, o nome de Marcos Herrmann é o mais próximo, chegando para chefiar o departamento de futebol ao lado de Kevin Krieger, diretor de futebol, e Eduardo Fernandes, executivo de futebol. Ainda segundo apuração da ESPN Brasil, o nome preferido do presidente Romildo Bolzan era Lisca, atual comandante do América-MG.

Tiago Nunes não viveu bons momentos no Corinthians – Foto: Marcello Zambrana/AGIF.



Porém, após análises internas, o mandatário teria sido convencido de que Tiago Nunes seria a melhor opção para o Grêmio no momento e não se opôs, já que o técnico tem história no Imortal, pois trabalhou na base tricolor entre 2013 e 2014, sendo inclusive Campeão Gaúcho sub-15 em 2013.

Vale lembrar que seu nome cresceu bastante no cenário brasileiro após uma passagem vitoriosa pelo Athletico-PR, entre 2018 e 2019. No Furacão, o comandante faturou uma Copa do Brasil, uma Copa Sul-Americana, uma Levain Cup e um Campeonato Paranaense, indo depois para o Corinthians.