Negócio por Torreira é exposto no Grêmio e parecer da direção é tornado público: “Intermediários procuraram o pai dele”, frisa repórter

Renato teria pedido um volante (Thiago Santos), um lateral (Rafinha) e um novo 'camisa 9'. Borré, Matheus Babi e outros nomes foram cogitados, mas não houve negócio com nenhum deles. O Grêmio também sonha com o retorno de Douglas Costa, que ainda não conseguiu sua liberação na Juventus. Na noite desta quarta-feira (7), um novo atleta entrou em pauta no Tricolor: Lucas Torreira, do Arsenal.









O jornalista Bruno Andrade, do ‘UOL Esporte’, noticiou que o Flamengo também monitora a situação do jogador, que está emprestado ao Atlético de Madrid, da Espanha. Ricardo Torreira, pai de Lucas, foi contatado pelo programa ‘De Fútbol Se Habla Así’, da emissora ‘DIRECTVSportsAr’, na Argentina, e cravou o desejo do Tricolor na negociação: “Do Brasil surgiram alguns times interessados, como o Flamengo ou o Grêmio”.

Diogo Rossi, em seu canal no YouTube, atualizou a situação do negócio. O repórter informou que não houve, de fato, uma procura do Grêmio por Lucas. O nome do Tricolor teria sido citado por alguns intermediários, que gostariam de saber, através do pai do atleta, se havia possibilidade do jogador atuar no Brasil. A direção nega que tenha interesse no atleta, que sequer foi cogitado nos bastidores.

A contratação de Torreira ganhou ainda mais força depois do falecimento de sua mãe, Viviana di Pascua, vítima da Covid-19. O uruguaio já deixou bem claro que gostaria de retornar ao seu continente e colocou o Boca como sua prioridade. O Flamengo, por meio de sua assessoria de imprensa, negou que tenha demonstrado interesse pelo atleta. Lucas tem contrato com o Arsenal até junho de 2023.

Torreira é titular absoluto da Seleção Uruguaia e tem uma ótima relação com o meia Arrascaeta. Revelado no Montevideo Wanderers, o volante não atua no futebol sul-americano desde 2014, quando, ainda na categoria sub-20, partiu para a Europa.