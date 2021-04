Negócio por Y. Alberto alimenta obsessão da torcida e Kaio Jorge vira assunto: “Pode assinar um pré-contrato em julho”; Europa é ‘plano A’

Kaio Jorge pode estar de saída do Santos. O atacante ainda não definiu seu futuro na Baixada e se tornou alvo de inúmeros rumores na imprensa. O site ‘Meu Peixão’, por exemplo, informou que o camisa 9 já teria avisado alguns amigos que sua permanência é improvável.









Alguns torcedores do Inter usaram Yuri Alberto como exemplo e pediram sua contratação nas redes sociais. O portal ‘Revista Colorada’, aliás, recomendou a contratação de Kaio e listou o atacante como um dos jogadores que poderiam ser observados de perto pelo Colorado.

A diferença entre Kaio e Yuri é simples: o jovem do Santos tem mercado na Europa e dificilmente continua no Brasil. Desta forma, a obsessão da torcida nas redes sociais deve ficar apenas no papel.

Foto: Pedro H. Tesch/AGIF



Os colegas da ‘Revista’ ainda ressaltaram que o atacante poderia assinar um pré-contrato com qualquer equipe em julho, já que seu contrato no Santos se encerra no final do ano. A reportagem do Bolavip Brasil apurou que o nome de Kaio sequer foi cogitado ou comentado entre a diretoria do Inter, se tornando mais um dos milhares de rumores/pedidos da torcida.

A ideia de Kaio seria não deixar o Santos de mãos abanando e que o Peixe tivesse um retorno financeiro com a sua saída. Sondado pela Juventus, da Itália, o atleta já estaria fazendo aulas de italiano para se apresentar no clube de Turim.