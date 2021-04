Negra Li fala que redescobriu vida sexual após fim do casamento de dez anos

Negra Li é uma nova pessoa depois de terminar o casamento de 10 anos com Júnior Dread, em setembro do ano passado. Em um vídeo publicado no Instagram na última quarta-feira, a cantora falou como redescobriu a vida sexual após se separar do músico: “Antes eu achava que sexo era a dois… Até que eu me separei. Aí eu já não tinha mais toda vez que eu queria, né? Porque eu fiquei 14 anos com a pessoa. E depois era só eu comigo mesma”.