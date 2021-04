Nenê e Kayky batem recordes pelo Fluminense contra River Plate-ARG

O meia Nenê e o atacante Kayky fizeram história pelo Fluminense no empate por 1 a 1 com o River Plate. A igualdade no Maracanã, pela estreia das duas equipes na Copa Libertadores, foi marcada por recordes importantes do Tricolor na competição.

Curiosamente os recordes envolvem dois extremos: o jogador mais novo e o jogador mais velho do elenco. Nenê e Kayky foram os protagonistas neste sentido.

Nenê se tornou o jogador mais velho do Fluminense e conseguir entrar em campo pela Copa Libertadores. Ele está com 39 anos. Já Kayky, aos 17 anos, se tornou o jogador mais novo do Tricolor a atuar pelo torneio continental.

Além dos recordes, a noite ampliou a artilharia de Fred pelo Fluminense na Copa Libertadores. O jogador chegou aos nove gols na Libertadores com a camisa tricolor no torneio continental e ampliou para dois tentos a vantagem para o segundo colocado Thiago Neves. O meia tem sete gols pelo time das Laranjeiras na Libertadores.

Thiago Neves não está mais no Fluminense. A tendência é Fred reinar sozinho por muito tempo. Isso porque ele pode marcar ainda mais gols pelo Tricolor no torneio e ainda terá a seu favor que nenhum dos presentes no plantel já defendeu o Tricolor no torneio.