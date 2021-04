Nenê revela ansiedade para estrear na Libertadores e sobe o tom sobre encarar River Plate logo na primeira rodada: “É melhor”

Faltam 8 dias para o torcedor do Fluminense voltar a vibrar pelo seu time do coração na Copa Libertadores da América. Mas, se engana quem pensa que só a torcida está contando os dias no dedo. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (14), Nenê afirmou que não vê a hora de entrar em campo e fazer bonito na competição sul-americana. De acordo com o meio-campista, ele só pensa no torneio continental desde o dia que tirou férias após a brilhante campanha no Brasileirão do ano passado. Por fim, o medalhão confia no elenco e em Roger Machado para o Tricolor ir longe na competição.









“Estamos ansiosos desde a volta das férias. É uma coisa normal. É até bom. Claro que não pode deixar influenciar dentro de campo. O maior controle é no dia a dia. Fazer tudo o que o Roger está pedindo. Cada um estar focado de fazer o que tem de melhor no campo, nas suas características em prol do time para estar 100% no dia do jogo”, disse Nenê, que também apontou que será interessante abrir a competição diante do River Plate, da Argentina.

“É melhor pegá-los no começo, quando não estão com tantos jogos na bagagem, tanto entrosamento, porque tiveram algumas mudanças também, não estão com aquela volúpia das finais do ano passado. É bom para vermos onde podemos chegar”, ressaltou o meia, que antes de pensar no time argentino, quer vencer o Botafogo no final de semana, não só para ir confiante para o duelo continental, mas também para garantir uma vaga na semifinal da Taça Guanabara.

“O Fluminense entra em qualquer campeonato em busca do título. A importância é muito grande de conquistarmos um grande resultado sábado. Clássico, jogo importante. Vamos em busca da vitória para nos deixar classificados para a semifinal, que é nosso objetivo, e focar totalmente no jogo de quinta, que vai ser um jogo muito difícil”, completou o “vovô“ do grupo.

O Tricolor Carioca encara o Botafogo no próximo sábado (17), às 16h, no Maracanã. O Fluzão é o 4º colocado com 16 pontos em 9 jogos. Já pela Libertadores, o Time de Guerreiros fará a sua estreia na próxima quinta-feira (22), às 19h, também no Maracanã.