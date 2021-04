Nenhuma aposta acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 28 milhões

Nenhuma aposta acertou o prêmio principal da Mega-Sena e o prêmio principal acumulou em R$ 28 milhões.

O sorteio ocorreu na noite desse sábado (24), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Fora as seguintes as seis sorteadas do concurso 2.365 : 01 – 17 – 28 – 37 – 44 – 50