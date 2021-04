“Nenhuma justificativa pode ser aceita”; VP do Vasco não perdoa Ferj por adiamento de clássico com Flamengo

A decisão da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) por adiar o clássico entre Vasco e Flamengo de quarta-feira (14) para quinta-feira (15) segue repercutindo nos bastidores. A entidade alterou a data da partida após um pedido dos rubro-negros, que disputaram a Supercopa do Brasil no domingo (11), em Brasília, contra o Palmeiras. Já o Cruz-Maltino nem ao menos foi consultado.









“O que se passou foi um absurdo, um desrespeito ao Vasco e ao Campeonato Carioca. Iniciamos o dia com a Federação Carioca mandando a tabela, tudo confirmado direitinho. Na parte da tarde, as áreas técnicas de Vasco, Federação e Flamengo discutiram do jogo na quarta. Por volta de 17h, estávamos no meio da nossa reunião de diretoria, e veio a informação que a Ferj decidiu unilateralmente, sem consultar o Vasco, mudar o jogo de quarta para quinta“, disse o vice-presidente geral do Gigante da Colina, Roberto Osório, ao programa “Portão 9”.

“Nenhuma justificativa pode ser aceita nesse caso. Todos os clubes do Brasil acostumados a jogar no domingo e na quarta. O Flamengo jogou no domingo de manhã. O Vasco fez toda sua programação baseada no jogo na quarta. De repetente vem essa decisão unilateral que não pode ser aceita“, adicionou o dirigente.

O VP ainda apontou para uma suposta “submissão” da Ferj ao Flamengo. “É inacreditável a subserviência que se tem na Federação Carioca aos desejos do nosso rival. Isso é inaceitável. Ninguém falou nada. Soltamos uma nota dura de repúdio. Vamos ver como esse barco vai correr agora“, lamentou.

Na avaliação de Osório, a decisão da Ferj apresenta dúvidas quanto a lisura do Estadual. A expectativa do Vasco é que a alteração seja revertida. “O que se passou é inaceitável. Vamos aguardar qual será a postura da Federação após esse posicionamento firme do Vasco. Foi feita uma alteração à revelia que não se justifica. Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos“, completou.