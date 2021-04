Neo oferece diversas vagas em sete cidades brasileiras

A Neo, empresa especialista em Customer Experience, que oferece soluções e tecnologia customizadas nas mais variadas áreas de atuação, está com mais de diversas vagas de emprego para profissionais do setor de contact center em todo o país.

Há chances para as posições de vigilante, assistente administrativo, auxiliar de manutenção predial, consultor predial, auxiliar de RH, assistente de TI, assistente de desenvolvimento organizacional, recepcionista, operador de telemarketing, analista fiscal e tributário, agente de processos e negócios, entre outras.

As oportunidades anunciadas estão distribuídas em diferentes cidades, como Curitiba (PR), Santos (SP), São Paulo (SP), Mogi das Cruzes (SP), Rio de Janeiro (RJ), Jaboatão (PE) e Salvador (BA). As contratações vão de encontro com o processo de expansão da empresa, que desde janeiro já conseguiu empregar mais de mil colaboradores em todo o País, garantindo a excelência dos serviços oferecidos.

Como se inscrever

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site da Taqe, empresa responsável pelo recrutamento e seleção digital, e cadastrar seu currículo.

Serão aceitos profissionais que tenham idade mínima de 18 anos e conhecimentos em Informática básica (tais como digitação e preenchimento de dados no sistema). O número de vagas está sujeito a alteração, sem aviso prévio.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado, além de benefícios como vale-alimentação ou refeição, convênio médico e odontológico, vale-transporte e auxílio creche/babá. Ainda, a empresa oferece parcerias de estudos com diversas faculdades e cursos de Inglês, para auxiliar no desenvolvimento profissional de seus colaboradores.

O que achou dessa vaga? Confira outras oportunidades como essa aqui no Notícias Concursos!