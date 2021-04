Neon recruta profissionais para preenchimento de mais de 70 vagas

A Neon, fintech brasileira fundada em 2016, está com mais de 70 vagas de empregos abertas para diferentes posições e áreas de atuação, como produtos, tecnologia, ciência de dados, marketing, financeiro e jurídico. Com cerca de 800 funcionários, a empresa tem a missão de unir tecnologia e design para redesenhar e simplificar a experiência financeira das pessoas.

As contratações visam suportar a expansão da empresa que levantou em 2020 R$ 1,6 bilhão de investimentos Series C em round liderado pelo fundo General Atlantic e quatro novos investidores: Blackrock, Vulcan Capital, Endeavor Catalyst e PayPal Ventures, no primeiro investimento da PayPal em uma fintech brasileira.

O escritório da empresa fica em São Paulo, capital, mas podem se candidatar pessoas de qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do exterior, desde que tenham interesse nas posições de business analyst, analista de processos e qualidade, business lead, analista backoffice, analista de cadastro, agilista, analista de compliance regulatório, product owner, tech lead, especialista FP&A, product designer, analista de crédito, coordenador mobile, sales and investment analyst, analista de compras, líder de dados, group product manager, analista de tesouraria, gerente de data science, especialista de infraestrutura, analista de infraestrutura, analista de segurança da informação, entre outras.

Como se inscrever

Os interessados devem acessar as vagas disponíveis e se candidatar através da página do LinkedIn da Neon. Os requisitos, assim como as atribuições e responsabilidades variam de acordo com a posição desejada.

O salário não foi divulgado, uma vez que podem sofrer alterações conforme o cargo. No entanto, os contratados terão direito a benefícios flexíveis, que incluem vale-refeição, vale-alimentação, vale-combustível e orçamento para treinamentos.

Não há um prazo pré-definido para inscrição, uma vez que as posições permanecerão abertas até seu preenchimento completo.

Compartilhe esse conteúdo com a sua rede e ajude a propagar a informação. Aproveite para ficar ligado nas novidades do mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos.