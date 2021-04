Neste século, após o Bayern ganhar a Liga dos Campeões, Real Madrid levou a taça no ano seguinte

O Real Madrid enfrenta o Liverpool nesta terça-feira, no duelo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. E há motivos, além da recente melhora de desempenho, para acreditar na classificação e até no título merengue neste torneio.

Afinal, toda vez que o Bayern de Munique, atual campeão do torneio, levantou a taça em uma temporada, o Real Madrid foi campeão na seguinte. A começar pela primeira edição deste século, a Liga dos Campeões de 2000/01, em que os Bávaros conquistaram o título sobre o Valencia nos pênaltis e depois viu o Real Madrid repetir esse feito diante de outro alemão, o Bayer Leverkusen, vencendo por 2 a 1. Pouco mais de uma década depois, em 2012/13 o Bayern voltou ao topo do continente, sendo campeão sobre um grande rival local, o Borussia Dortmund. No ano seguinte, deu Real Madrid contra o Atlético de Madrid.

Agora, enquanto o clube alemão defende sua conquista de 2019/2020, os espanhóis tentam manter a escrita de sempre ser campeão após um título do Bayern.

Além disso, é válido lembrar que Liverpool e Real Madrid já se enfrentaram oito vezes em toda a história, sendo dois jogos amistosos. Os merengues têm vantagem no número de vitórias com 5 a 3 no placar diante dos ingleses (nunca houve um empate entre os dois). Há ainda um título de Liga dos Campeões para cada lado, com os Reds ficando com a taça em 1981, quando a competição ainda se chamava Taça dos Clubes Campeões Europeus, e os Blancos com a de 2018.

Já nos outros dois encontros pelo torneio continental, enquanto o clube inglês levou a melhor em 2008/09, eliminando o Real nas oitavas vencendo os dois duelos, por 1 a 0 e 4 a 0. A equipe de Madri deu o troco na fase de grupos da temporada 2014/15. Batendo os rivais, na ocasião, também diante de seus torcedores e longe de seus domínios, por 1 a 0 e 3 a 0, respectivamente. Quem avançar de Real Madrid e Liverpool encara o vencedor de Porto e Chelsea nas semifinais.