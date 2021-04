Nestlé com Vagas Abertas para seu Programa de Estágio

A Nestlé, uma das maiores empresas de alimentos e bebidas de todo o mundo, está aceitando inscrições para seu programa de estágio, que funciona de forma contínua. Isso significa que os estudantes podem se inscrever durante todo o ano e seu cadastro fica armazenado no banco de talentos. Os currículos são utilizados conforme a disponibilidade de vagas e necessidade da empresa suíça.

O programa de estágio Nestlé aceita inscrições de estudantes de todos os cursos de graduação, desde que estejam a pelo menos um ano da formação. Os candidatos precisam, ainda, ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais na cidade de São Paulo (SP) e conhecimento do Pacote Office.

Os contratados recebem bolsa-auxílio compatível com o mercado, além de vale-transporte, vale-refeição, assistência médica, seguro de vida, férias e 13º remunerado, estacionamento no local, fretados em diversas regiões e direito a descontos no empório Nestlé.

Fundada em 1866 com a primeira fábrica de Leite Moça, a Nestlé é escolhida ano após ano como aa segunda empresa do Sonho dos Jovens. O título é merecido, uma vez que o programa contempla um intenso processo de desenvolvimento em que é possível realizar com autonomia e liberdade diferentes projetos.

Como funciona a seleção

Com inscrições abertas durante todo o ano, o processo de seleção contempla, ainda, testes online, análise de pré-requisitos e avaliação final. Ainda, a empresa pode entrar em contato com os inscritos a qualquer momento, para outros formatos de avaliação.

Uma vez entrevistado, a avaliação fica no sistema e a Nestlé pode entrar em contato para diferentes vagas. É importante mencionar que os cadastros permanecem ativos no banco de talentos da empresa até que falte pelo menos 1 ano para o candidato concluir o curso. Outro detalhe,

Os interessados podem se inscrever diretamente na página do programa, disponível no site da Companhia de Talentos. Clique aqui para acessar.