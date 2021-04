Nestor rebate críticas após renovar com o São Paulo e dedica gol ao avô vítima da covid-19

A noite deste sábado foi especial para o jovem Rodrigo Nestor. Além de ter marcado um dos gols da goleada do São Paulo sobre o São Caetano, pela 11ª rodada do Paulistão, o volante também teve o seu contrato renovado com o Tricolor.

“Sobre a renovação, minha vontade sempre foi ficar. Eu recebi xingamentos, não pude me defender, mas agora posso falar. Sempre quis ficar, essa é minha casa”, disse ao SporTV.

✍️ Rodrigo Nestor vai para o jogo renovado! O jovem revelado em Cotia acertou a ampliação de seu vínculo até 31 de dezembro de 2024.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/ag6bTaS9Y6 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 10, 2021

O atleta, que estendeu seu vínculo com o clube até o final de 2024, também aproveitou para dedicar o seu tento ao seu avô, que faleceu por conta da covid-19.

“Meu avô acabou falecendo vítima de covid-19 há alguns dias. Hoje é até aniversário da minha avó. Esse nome atrás da minha camisa, Nestor, veio do meu avô”, finalizou.