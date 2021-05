Netflix: Confira os lançamentos de maio que entram na plataforma

Toda semana a Netflix lança diversas opções de séries e filmes para os seus usuários. Novas temporadas chegam ao catálogo, assim como documentários e stand-ups. Dentre os destaques que entram no streaming, há opções de terror, suspense, ação, drama, romance, comédia, entre outros.

Lançamentos esperados pelo o público chegam em maio, como a segunda temporada de Quem Matou Sara?, que a plataforma de streaming já até divulgou um trailer. A segunda parte da quinta temporada de Lucifer chega no final do mês, e mostrará Tom Ellis, o famoso diabinho voltando à Terra para reparar a relação com Chloe, seu grande amor.

Confira os lançamentos de maio da Netflix. (Foto: Getty Images)



Confira a lista das novidades que entram na Netflix em maio:

1º/05

Vida a Bordo (Temporada 3)

Machuca

O Vingador do Futuro

Um Pequeno Favor

Death Note

Death Note II – O Último Nome

Death Note: Iluminando um Novo Mundo

02/05

Operação Overlord

4/05

Selena: A Série (Parte 2)

Zé Coleta (Temporada 2)

O Filho do Noivo

5/05

Os Filhos de Sam: Loucuras e Conspiração

6/05

E Amanhã…o mundo todo

7/05

O Legado de Júpiter: Volume I

Garota de Fora (Temporada 2)

Monstro

500 Mil Quilômetros

8/05

The Bold Type (Temporadas 1 a 4)

Super Me

10/05

Boi Neon

11/05

Outlander (Temporada 5)

Explicando… Dinheiro

12/05

Oxigênio

O Grinch

Família Upshaw (Temporada 1)

Peter Tatchell: Do Ódio ao Amor

13/05

Amor, Casamento e Divórcio (Temporada 1)

Castlevania (Temporada 4)

14/05

A Mulher na Janela

Halston

Eu Sou Todas as Meninas

Ferry

O Mistério da Casa Assombrada

O Ritmo da Selva: O Filme

Eu Vi (Temporada 3)

Love, Death & Robots: Volume 2

A Caminho do Céu (Temporada 1)

15/05

Kuroko no Basket (Temporada 2)

Sicário: Dia do Soldado

Irmã Dulce

16/05

De Repente Uma Família

Quem Matou Sara? (Temporada 2)

The Last Days

20/05

Special (Temporada 2)

21/05

Army of the Dead: Invasão em Las Vegas

O Vizinho (Temporada 2)

Jurassic World: Acampamento Jurássico (Temporada 3)

22/05

Olá? Sou Eu! (Temporada 1)

23/05

Master of None: Moments in Love (Temporada 3)

26/05

Da África aos EUA: Uma Jornada Gastronômica

Ghost Lab

O divino Baggio

Atentados em Londres

27/05

Eden (Temporada 1)

Milagre Azul

Soy Rada: Serendipia

Ragnarok (Temporada 2)

28/05

Lucifer (Temporada 5 – Parte 2)

O Método Kominsky (Temporada 3)

EncrenCão

29/05

O Mito de Sísifo (Temporada 1)