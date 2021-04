Netflix divulga trailer de documentário sobre Chadwick Boseman

A Netflix surpreendeu os seus fãs ao divulgar o trailer do seu novo documentário, Chadwick Boseman: Portrait of an Artist (em tradução livre, Chadwick Boseman: Retrato de um Artista).

A produção promete um “olhar íntimo” sobre a arte do ator falecido. Para isso, foram convidados alguns de seus colegas mais próximos de Hollywood, como Viola Davis e Danai Gurira. Confira:

O que esperar do documentário?

Segundo a sinopse oficial da Netflix, Chadwick Boseman: Portrait of an Artist é um olhar íntimo sobre a arte incomparável do ator indicado ao Oscar e o processo de atuação que guiou as suas performances transformadoras. Os convidados, Viola Davis, Denzel Washington, Spike Lee e outros nos levam aos bastidores para explorar o compromisso extraordinário de Boseman com o seu trabalho.

Fonte: Netflix/ReproduçãoFonte: Netflix/Reprodução

Chadwick Boseman está concorrendo ao Oscar de Melhor Ator pelo seu papel no filme da Netflix, A Voz Suprema do Blues. O ator já recebeu os prêmios póstumos por sua atuação no SAG Awards, Gotham Awards, Critics Choice Awards e Globo de Ouro.

O eterno Pantera Negra morreu em agosto do ano passado, após uma longa batalha contra o câncer de cólon. O ator nunca compartilhou o diagnóstico com os seus colegas e nem com o público, atuando em filmes importantes enquanto lutava contra a doença. Entre eles, Pantera Negra, Vingadores: Guerra Infinita, Crime sem Saída e A Voz Suprema do Blues.

Chadwick Boseman: Portrait of an Artist será lançado neste sábado, 17 de abril, na Netflix. O documentário só ficará disponível por 30 dias, então não deixe para assistir no último momento.