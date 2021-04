Netflix divulga trailer do especial sobre Chadwick Boseman; assista · .

A Netflix divulgou o trailer oficial de Chadwick Boseman: Portait of an Artist, especial que falará sobre a vida e o legado do ator, morto em agosto de 2020. A prévia mostra depoimentos de ex-colegas e amigos do astro, como Viola Davis, Denzel Washington e Spike Lee.

Além de Viola, o especial contará com Glynn Turman e Taylour Paige que trabalharam com Boseman em A Voz Suprema do Blues (2020), filme da Netflix pelo qual recebeu uma indicação póstuma ao Oscar 2021. O diretor George C. Wolfe e o compositor e produtor musical Branford Marsalis também gravaram entrevistas.

Para construir uma visão íntima e singular do ator, o especial ainda conta com o depoimento de Danai Gurira, a Michonne de The Walking Dead e que trabalhou com Boseman em Pantera Negra (2018), Vingadores: Guerra Civil (2018) e Ultimato (2019). Andile Nebulane, treinador de dialeto que ajudou o astro a criar o sotaque de T’Challa para o Universo Marvel, também está na lista.

Boseman começou a ficar conhecido em Hollywood após trabalhar em filmes como 42: A História de uma Lenda (2013), Get on Up (2014) e Deuses do Egito (2015), antes de ser escalado para viver o Pantera Negra pela primeira vez em Capitão América: Guerra Civil (2016). Antes de sua morte, ele ainda estrelou Destacamento Blood (2020), filme de Spike Lee para a Netflix.

Chadwick Boseman: Portait of an Artist tem estreia global marcada para 17 de abril e ficará disponível no catálogo da Netflix por uma janela limitada de 30 dias.

Assista ao trailer (sem legendas) abaixo: