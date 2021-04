Netflix ganha botão que reproduz séries ou filmes aleatoriamente

A Netflix anunciou, nesta quarta-feira (28), o lançamento do botão “Títulos Aleatórios”, que, como o nome sugere, levará o assinante para um filme, série ou documentário escolhido aleatoriamente. A opção não será 100% randômica, já que levará em consideração as preferências da pessoa.

De acordo com a gigante do streaming, a função também oferece o “Assistir a outro título”. Nesse caso, serão sugeridos:

Uma série ou filme novo.

Uma série ou filme que o assinante já está assistindo.

Uma série ou filme da lista do assinante.

Uma série ou filme que o assinante não terminou de ver e talvez queira retomar.

O botão Títulos Aleatórios está localizado abaixo do nome do perfil, na 10ª fileira da página inicial da plataforma, e também no lado esquerdo do menu de navegação.

Os usuários que usam leitores de tela também poderão aproveitar a ferramenta, que é compatível com conversão de texto em fala (TTS). Para utilizar a ferramenta, a pessoa precisa ir até a área de acessibilidade, no Centro de Ajuda, e verificar como ativar a função na TV ou aplicativo da Netflix.