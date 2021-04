Netflix: Italia Ricci vai estrelar série de ficção científica

A atriz Italia Ricci vai protagonizar a nova série de ficção científica da Netflix. Trata-se de The Imperfects, uma produção desenvolvida pela dupla Dennis Heaton e Shelley Eriksen. Ao que tudo indica, a 1ª temporada contará com 10 episódios.

O elenco de The Imperfects ainda contará com as participações de Morgan Taylor Campbell, Rhianna Jagpal, Iñaki Godoy, Rhys Nicholson, Celina Martin e Kyra Zagorsky. Na trama, três jovens se unem para caçar o cientista responsável por um experimento genético que os transformou em seres imperfeitos.

Italia Ricci vai interpretar a Dra. Sydney Burke, uma cientista brilhante que busca consertar seus erros do passado, tanto profissionais quanto éticos, aliando-se a Abbi (Jagpal), Juan (Godoy) e Tilda (Campbell) para rastrear o cientista responsável por seus terríveis destinos.

(The CW/Reprodução)Fonte: The CW

Saiba mais sobre os personagens de The Imperfect, nova série de ficção científica da Netflix

Entre o trio principal, está a jovem Tilda Weber, a vocalista líder de uma banda punk que vê seus sonhos se despedaçarem depois de desenvolver uma super audição e um poder vocal destrutivo.

Já Abbi Singh, uma geneticista bastante determinada, desenvolverá feromônios dominantes, enquanto Juan Ruiz, um aspirante a romancista, se transforma em um verdadeiro monstro.

The Imperfects ainda vai contar com outros personagens que parecem agregar muito à trama. É o caso do Dr. Alex Sarkov (Rhys Nicholson), que se recusa a permitir que qualquer pessoa interfira em suas pesquisas sobre a evolução humana, reescrevendo o genoma humano.

Hannah Moore (Celina Martin) aparece como uma outra cobaia do experimento de Sarkov e Isabel Finch (Kyra Zagorsky) surge buscando vingança contra o geneticista ambicioso que lhe causou grandes sofrimentos no passado.

Vamos aguardar por mais novidades!