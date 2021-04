Netflix: Príncipe Harry e Meghan Markle já têm série em vista

De acordo com a imprensa internacional, a Netflix fechou negócio com a Archewell Productions, empresa produtora pertencente ao casal formado pelo Príncipe Harry e Meghan Markle. Dessa forma, um projeto de docussérie — Heart of Invictus — já está sendo desenvolvido diretamente para o streaming.

Até o momento, nomes como o do diretor Orlando von Einsiedel e da produtora Joanna Natasegara figuram entre a equipe da produção. A série documental irá se aprofundar, ao longo de seus episódios, na rotina dos competidores dos jogos Invictus.

Por meio dessa grande proximidade com os atletas, histórias pessoais deverão ser extraídas para compor a narrativa, mostrando também relatos de resiliência e esperança.

O projeto também deverá acompanhar os organizadores no trabalho de preparação para os jogos, adiados por conta da pandemia, para maio de 2022, e na parceria com as seleções de cada nação para apoiar seus competidores no próximo ano.

(Reprodução)Fonte: Invictus Games Foundation

Muita gente não sabe, mas o Príncipe Harry foi fundamental no lançamento dos Jogos Invictus, que começaram em 2014 e contaram com a participação de vários oficiais do exército que sofreram lesões ao longo de suas carreiras.

Inclusive, o duque de Sussex servirá como produtor executivo da série, aparecendo eventualmente na frente das câmeras ao lado da Invictus Games Foundation, da qual ele é o patrono.

“Essa série vai mostrar ao público diversas histórias emocionantes sobre esses concorrentes em seu caminho para a Holanda no próximo ano. Como primeiro projeto da Archewell Productions com a Netflix, em parceria com a Invictus Games Foundation, eu não poderia estar mais animado”, disse o Príncipe Harry por meio de um comunicado oficial.

Vamos aguardar por novidades!