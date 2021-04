Netflix prepara um grande investimento para conteúdos próprios para este ano. A empresa revelou que está disposta a gastar mais de US$ 17 bilhões. Comparado ao investimento do ano passado, é uma grande evolução, quase US$ 6 bilhões a mais, já que foram gastos US$ 11,8 bilhões em conteúdo em 2020.

A empresa segue querendo ser a líder no mercado de streaming, e por isso opta por um grande investimento em conteúdos próprios. Voltando as produções depois de um tempo parada por conta da pandemia do novo coronavírus, a Netflix garante que as novas produções estão feitas com segurança.

Netflix que bater o recorde de gastos em conteúdo original no ano de 2021. (Foto: Getty Images)



Uma grande parte do investimento vai para séries e filmes que será de produções de língua não inglesa, que estão em crescente popularidade em 2021, inclusive no próprio Estados Unidos, que não conta com muitos novos produtos.