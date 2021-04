Netflix revela detalhes de série de Meghan Markle e príncipe Harry na plataforma · .

Sete meses depois de finalizar o acordo com a Netflix, Meghan Markle e príncipe Harry finalmente vão tirar do papel o primeiro projeto na plataforma. A série documental Heart of Invictus vai acompanhar competidores do mundo inteiro, todos sobreviventes de lesões ou doenças severas que mudaram suas vidas.

O grupo selecionado vai participar de um evento com nove modalidades de esportes no total. A produção vai contar ainda com os vencedores do Oscar Orlando von Einsiedel e Joanna Natasegara.

Heart of Invictus é inspirado no Invictus Game, criado pelo príncipe Harry. Ele será o produtor executivo da série. Porém, ainda não há a confirmação de que o casal vai aparecer na trama.

A competição vai acontecer em 2022. Além do evento em si, a série documental vai mostrar a preparação dos atletas até o campeonato, que será disputado na Holanda. A Archewell Productions tem parceria com a Netflix para produzir a série.

Confira abaixo o comunicado de príncipe Harry:

“Desde o primeiro Invictus Game em 2014, nós já sabíamos que cada competidor ia contribuir de maneira excepcional para um mosaico de resiliência, determinação e solução. Esta série vai dar às comunidades no mundo inteiro uma janela para histórias emocionantes e inspiradoras dos competidores na jornada deles para a Holanda ano que vem. Como é a primeira série da Archewell Productions com a Netflix, com parceria com a Invictus Game Foundation, eu não poderia estar mais animado para a jornada que temos pela frente ou orgulhoso pela comunidade Invictus que continua inspirando a cura global, o potencial humano e a continuar servir.”