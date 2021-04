Netflix vai produzir série derivada de Para Todos os Garotos focada em Kitty · .

O lançamento de Para Todos os Garotos: Agora e Para Sempre (2021) não encerrou a história da franquia. A Netflix está produzindo uma série derivada da trilogia de filmes. A atração será baseada em Kitty, personagem interpretada por Anna Cathcart desde o primeiro longa lançado no serviço de streaming.

De acordo com o site Deadline, o projeto está sendo desenvolvido para ser uma série com episódios de 30 minutos cada. Desta vez, a trama será centrada na busca de Kitty (Anna), a irmã mais nova da protagonista Lara Jean (Lana Condor), pelo verdadeiro amor.

Jenny Han, autora dos livros que inspiraram a trilogia, é a criadora da série e será a encarregada dos roteiros, além de também atuar como produtora executiva. Siobhan Vivian vai coescrever o texto do episódio piloto ao lado de Han.

Anna roubou a cena como Kitty e desempenhou um papel fundamental na trama. No primeiro filme, ela encontrou as cartas que sua irmã Lara Jean, uma tímida aluna do segundo grau, havia escrito para meninos por quem ela tinha uma queda. Kitty as enviou secretamente, acionando todos os eventos da franquia.

A trilogia completa já está disponível na Netflix. O filme que encerrou a história de Lara Jean, Para Todos os Garotos: Agora e Para Sempre, estreou em fevereiro deste ano. Assista ao trailer abaixo: