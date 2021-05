Neto abre o jogo e dá detalhes sobre ser presidente do Corinthians: “Não é um sonho, é uma realidade”

A situação do Corinthians na temporada 2021 expõe a desorganização que o clube enfrenta internamente. Com a nova diretoria, a intenção é equilibrar as dívidas – que são muitas – e também buscar resultados dentro de campo. A demissão de Vagner Mancini, inclusive, é evitada. No entendimento da direção, o trabalho do treinador é bom.









Na última semana, Roberto de Andrade, diretor de futebol do Timão, concedeu entrevista coletiva e afirmou que a troca no comando técnico do clube não está em pauta. Após a derrota para o Peñarol na quinta-feira (29), por 2 a 0, em Itaquera, Mancini fez questão de relembrar que possui o respaldo da alta cúpula corinthiana e seguirá no cargo, apesar do baixo rendimento.

Foto: Reprodução



Pensando no futuro do clube, o ex-jogador e ídolo do Corinthians, Neto não esconde seu desejo de assumir a cadeira da presidência do Alvinegro. Não é a primeira vez que o comentarista fala a respeito desse desejo, inclusive afirmando que ser mandatário do Timão deixou de ser sonho e já se tornou realidade. Em entrevista ao ‘Resenha ESPN’ o tema foi abordado.

“Ser presidente do Corinthians não é um sonho, é uma realidade. Eu tenho capacidade, sim, para ser presidente do Corinthians. Se o Roberto (de Andrade), teve, se o Mário (Gobbi) teve… nesse entendimento eu quero ser presidente do futebol”, explicou Neto, que completou dizendo que possui capacidade para conversar com grandes lideranças e empresas.

A soluçao do Corinthians é o craque neto virar presidente do Corinthians — VIGH���� (@Kiles2020)

April 30, 2021





“Eu tenho capacidade técnica, de adminstração. Capacidade de chegar em uma Globo e conversar com eles, conversar com a Nike, com os empresários”, concluiu. Em entrevista recente, Neto afirmou que não possui vocação para ser treinador, mas sim para ser presidente e que ele será o próximo ‘manda chuva’ do Timão.