Neto cria máquina para falar com a avó de 96 anos usando Telegram

Em tempos de pandemia, é fundamental garantir que idosos estejam sempre em contato com filhos e netos. Pensando nisso, o espanhol Manuel Lucio Dallo construiu o Yayagram: um projeto “faça você mesmo” para comunicação usando o Telegram.

O engenheiro de software fala que desenvolveu o dispositivo com a intenção de poder conversar com a avó de 96 anos. Por isso, o nome da invenção é uma referência ao termo “Yaya” – uma forma carinhosa de falar “vovó” em castelhano.

Dallo desenvolveu o Yayagram usando seus conhecimentos profissionais.Fonte: @mrcatacroquer – Twitter/Reprodução

O Yayagram é parecido com as antigas mesas telefônicas e usa um cabo para se conectar a diferentes contatos. Usando um microfone embutido, o idoso pode enviar uma mensagem para outra pessoa que receberá o áudio no Telegram.

Do outro lado da linha, filhos e netos também podem enviar mensagens de textos para o idoso. Então, a pequena impressora anexada ao dispositivo imprime o conteúdo como os antigos telegramas e facilita a leitura da pessoa com mais idade.

O projeto usa um Raspberry Pi 4 que executa códigos em Python e softwares complementares que ajudam a colocar as funções em ação. Por fim, o microfone USB e a impressora ficam conectadas à pequena placa de computador.

Dallo e sua avó usando o Yayagram.Fonte: @mrcatacroquer – Twitter/Reprodução

Solução em meio ao lockdown

Ao The Verge, Dallo explica que a ideia do Yayagram ocorreu durante o lockdown na Espanha. Embora ele e a avó residam na cidade de Burgos, grande parte da família mora em outras partes do país.

Além disso, a invenção é uma solução para a deficiência auditiva da senhora de 96 anos. Algo que já impossibilitava a realização de ligações telefônicas ou videochamadas para se comunicar com ela.

“Devido às restrições, nossos familiares não podem visitá-la”, explica o engenheiro de software. “Então, o dispositivo criou uma ponte de comunicação com o restante dos netos que moram em cidades distantes”.