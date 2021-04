Neto perde a paciência ao vivo e convoca mãe para criticar Corinthians: ‘Time ruim’

Neto, ex-jogador e ídolo do Corinthians, não segurou o inconformismo após mais um tropeço da equipe na Sul-Americana. O alvinegro foi derrotado em casa, nesta quinta-feira, pelo Penãrol e segue sem vencer na competição. Na transmissão ao vivo do jogo na “Rádio Craque Neto”, o ex-atleta criticou duramente a equipe e ainda ligou para mãe, também corintiana, e que não poupou os jogadores após o revés.

– Eu vou torcer para o Santos, o Corinthians não tem mais jeito, pode desistir – desabafou a mãe do ex-jogador

Em seguida, Neto perde a paciência com a equipe.

– Vamos fumar maconha juntos. Isso, vamos, eu vou plantar uns pés. Vai tomar no c*, time ruim do c***O que eles comem? Vai para a p***, me ajuda, mãe – disse Neto

A conversa durou cerca de 3 minutos. Enquanto mãe e filho criticavam acintosamente a equipe, os companheiros de cabine aproveitavam para rir da situação.

– Quanta gente passando fome no Brasil e no mundo e esses filhos da p* querem o que? Água, whisky para tomar e fazer zona? Por isso que a gente só perde – concluiu mãe do apresentador.

O próximo compromisso do Corinthians é diante do São Paulo, pelo Paulistão.