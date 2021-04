Neto se revolta com derrota do Corinthians e convida própria mãe para transmissão: “Vamos fumar m… juntos”

O Corinthians de Vagner Mancini ainda não mostrou ao que veio na temporada. Depois de começar bem, ganhar jogos e empolgar seu torcedor, o Timão notoriamente despencou de rendimento após a paralisação no futebol devido à pandemia. Em crise financeira, a diretoria já deixou claro que não fará grandes investimentos e irá apostar nas categorias de base.









Apesar de liderar seu grupo no Paulistão e já estar garantido na fase do Estadual, além de avançar na Copa do Brasil, o futebol apresentado pelo Corinthians tem sido um tanto quanto burocrático e abaixo do que é esperado pela Fiel. No entanto, Mancini conta com o apoio da direção corinthiana, que avalia o trabalho como “bom”.

Nesta quinta-feira (29), para piorar ainda mais a situação de Mancini, o Timão foi superado pelo Peñarol por 2 a 0, em Itaquera, pela Copa Sul-Americana. O segundo gol dos uruguaios, aliás, contou com uma observação inusitada do comentarista e ídolo corinthiano, Neto. Em sua web rádio, ex-jogador disse que Terans fez um gol com seu órgão reprodutor.

“O cara fez gol de r… no Corinthians. Olha lá, fez gol de p… abaixou, a bola bateu na r… e entrou”, esbravejou. Próximo ao término da partida, Neto ligou para a sua mãe, também corinthiana, e desabafou. O comentarista chegou a convidar a sua progenitora para fumar maconha para aliviar a tensão pelo péssimo futebol apresentado pelo Alvinegro.

“Vamos fumar maconha juntos, mãe. Vai pra p… que time ruim do c… o que eles comem, mãe? Esse time é muito ruim”, se descontrolou o apresentador. A ‘resenha’ rapidamente dominou as redes sociais e se tornou um dos assuntos mais falados. No grupo E da Sul-Americana, o Timão possui apenas um ponto e ocupa a terceira colocação.