Neto volta a criticar conduta de Abel Ferreira e coloca profissionalismo do treinador em pauta: “Será que enganou a gente?”

Depois de conquistar quase todos os títulos que disputou em 2020, o Palmeiras passa por uma grande turbulência nesse início de temporada. Virtualmente eliminado do Campeonato Paulista, o trabalho do técnico Abel Ferreira vem sendo muito questionado pelos principais jornalistas do Brasil, muito por suas decisões de poupar os titulares no torneio estadual e também por reclamar de tudo que acontece fora das quatro linhas. Quem também criticou o português foi o ex-jogador Neto.









Durante o programa Os Donos da Bola desta terça-feira (27), o apresentador demonstrou não se conformar pelo fato de o Verdão, com o time que tem, estar próximo de ser eliminado do torneio estadual, que na opinião do profissional, é muito fraco tecnicamente. Em sua visão, o elenco do Palestra é capaz de se classificar com folga. Além disso, Neto não aprova as constantes reclamações que o treinador vem fazendo durante um jogo e outro.

“Pra mim é crise se ficar fora do Paulista. Não pode com o elenco que tem pelo menos não passar da primeira fase. É uma teta o Paulista. Os times menores jogam um jogo a cada dois dias com elenco muito inferior fisicamente, tecnicamente, taticamente e na grana”, disse o apresentador, criticando a postura do português diante da maratona de jogos.

Neto detonou Abel Ferreira durante o programa Os Donos da Bola. Foto: Divulgação/ Band



“O Abel vai ganhar na megasena e tá reclamando de pagar o imposto. Reclama de tudo. Do arroz, do feijão, do bife… Tem jogador que ganha 1 milhão por mês, tem o Allianz, um dos maiores estádios do mundo e tem quatro ou cinco jogadores para cada posição”, ponderou. Seguindo a polêmica, questionou ainda os companheiros de programa se o português teria “enganado a todos” pelos títulos já conquistados.

“Será que você enganou a gente? Quanto mais jogos o Palmeiras faz, menos você está mostrando a capacidade como treinador. Será que a gente não deu muita moral pra esse cara?”, concluiu Neto, que não poupou palavras para falar da situação atual do rival, notório time do coração, Corinthians.