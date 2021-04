Líder da semana no BBB21, Viih Tube sonhou que caía em um próximo paredão do reality show. “Vou ficar neurótica”, disse a sister na manhã deste domingo (18). Em uma conversa com Camilla de Lucas e João Luiz Pedrosa na fila do raio-x, a youtuber relembrou o que viu enquanto estava dormindo.

“Sonhei com a Thaís [Braz]. Sonhei que era uma prova de sorte, e o número que eu escolhia era paredão. E ela me avisava para não escolher esse número, porque ela conseguia assistir, eu conseguia entender que ela não tava aqui dentro”, contou a líder sobre a melhor amiga eliminada do confinamento.

“E aí eu fui pro paredão”, completou a blogueira. “Você lembra o número?”, perguntou João Luiz. “Lembro. Eu escolhia um número, e a Thaís olhava assim pra mim”, respondeu a loira, simulando uma expressão de choque. “Agora, ela vai ficar neurótica com isso”, brincou Camilla.

“Vou ficar neurótica, não posso escolher esse número. E se esse número for líder e eu não [escolher]?”, especulou Vitória. “Aí cê fala: ‘Pô, Thaís'”, debochou o professor de Geografia.

